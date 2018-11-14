Южная Корея обсуждает с США создание твердотопливной ракеты-носителя

Сеул, , 22:48 — REGNUM Представители Республики Корея и США обсуждают возможность совместной разработки твердотопливной ракеты-носителя для осуществления космических запусков. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерств иностранных дел.

В 2017 году США отменили ограничения на мощность заряда баллистических ракет, разрабатываемых Республикой Корея — в данный момент ведутся переговоры о снятии запрета на изготовление твердотопливных ракет. Если удастся достичь соглашения, Республика Корея сможет развивать полноценную космическую программу. США опасаются, что Южная Корея сможет использовать твердотопливные носители для создания боевых ракет, поэтому стороны обсуждают возможность совместного изготовления ракеты-носителя.

Постройка и обслуживание твердотопливных ракет значительно дешевле и проще, чем работающих на жидкостном топливе. Также они обладают большей мощностью, что позволяет устанавливать на ракету бóльшую полезную или боевую нагрузку.

Отмечается, что планы Сеула могут спровоцировать КНДР и вызвать сильное недовольство ближайших государств — Китая и России.