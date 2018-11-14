В Южной Корее создадут контрразведывательный центр

Сеул, , 21:47 — REGNUM Правительство Республики Корея приняло решение о создании национального контрразведывательного центра, который будет осуществлять сбор информации и обмен ею с различными ведомствами, в том числе ‑ и союзных стран. Также дополнительные полномочия по ведению контрразведывательной деятельности получит министерство юстиции и таможенная служба. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Решение о создании Центра обусловлено стремлением укрепить национальную безопасность и защитить государственные интересы, так как Республика Корея является местом активной деятельности разведывательных служб всего мира, пояснили в правительстве.

Контрразведывательный центр войдёт в состав Национальной разведывательной службы и будет подчиняться напрямую её директору — Со Хуну. Однако информация в центр будет поступать по нескольким каналам — из министерства юстиции, таможенной службы, береговой охраны, министерства обороны и полиции.