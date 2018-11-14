Министр объединения Южной Кореи обсудит в США политику в отношении КНДР

Сеул, , 23:23 — REGNUM Министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гён отправился в США, чтобы обсудить с государственным секретарем Майклом Помпео политику двух стран в отношении Северной Кореи. Ранее неоднократно сообщалось о разногласиях союзников из-за несогласованных односторонних действий — например, заключения военного соглашения с КНДР.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, министр прибыл в Вашингтон уже 13 ноября и пробудет там 5 дней. Запланирована встреча не только с госсекретарём, но и с конгрессменом Эдом Ройсом, возглавляющим комитет по международным делам; Чо Мён Гён также посетит Центр стратегических и международных исследований и встретится с американскими экспертами-корееведами. Министр обсудит процесс ядерного разоружения, который в последнее время застопорился из-за непримиримой позиции США в переговорах с КНДР. Южная Корея стремится сгладить противоречия между двумя странами, так как от отношений между ними напрямую зависит безопасность на Корейском полуострове.

Кроме того, Южная Корея сталкивается с серьезными препятствиями на пути развития сотрудничества с КНДР. Против Северной Кореи введены санкции Совета Безопасности ООН, а также односторонние санкции США, которые делают практически любые совместные проекты нереализуемыми. А вопрос ослабления санкционного режима непосредственно связан с процессом ядерного разоружения КНДР.