Нью-Дели, , 21:50 — REGNUM Глава армии Индии Бипин Рават в ходе своего двухдневного визита в город Патханкот в штате Панджаб (Чандигарх) выступил с речью на собрании военнослужащих, получивших серьезный ущерб здоровью. В рамках своего выступления он заявил, что руководство страны нацелено на нейтрализацию пособников терроризма в штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), для чего необходимо предотвратить вступление местной молодежи в какие-либо экстремистские группировки. Глава индийской армии также затронул проблему молодых людей, уже принимающих участие в террористической деятельности. В данном контексте он порекомендовал семьям обратиться к своим детям с призывом сложить оружие и сдаться.

По сообщению индийского новостного агентства «Бахарат Таймс», Бипин Рават также сообщил о том, что пособники терроризма продолжают проникать через линию контроля в штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Представители правительства Индии ведут активную работу с местным населением, призывая его к сотрудничеству с властями.

Тем не менее, глава индийской армии также отметил, что для урегулирования ситуации правительство намерено пересмотреть политику «око-за-око» в отношениях с Пакистаном, что при этом не означает отказа от жесткой позиции в отношении террористических группировок.