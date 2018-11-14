Министр финансов Индии: необходимо кредитование промышленности

Нью-Дели, , 23:08 — REGNUM Министр финансов Арун Джейтли в ходе празднования 100 летнего юбилея «Union Bank of India» обратился к собравшимся по видеосвязи. В своем обращении он высказал просьбу активизировать усилия государственных банков по кредитованию промышленного сектора, поскольку это их «главная ответственность» в создании инфраструктуры.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», министр финансов также отметил, что банки государственного сектора, как и их коллеги из частного сектора, не могут полагаться только на розничные банковские услуги.

В этом контексте он также напомнил банкирам о «неизбирательном» кредитовании после краха Lehman Brothers — в период с 2008 года по 2014 год, что впоследствии привело к накоплению недействующих активов. Говоря о различных реформах, которые нынешнее правительство взяло на себя после избрания в 2014 году, Арун Джейтли назвал введение налога на товары и услуги «монументальной реформой», которая «повлияла на рост цен только на пару кварталов».