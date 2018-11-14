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В афганской провинции Газни ликвидировано 15 талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Столкновение произошло между боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и солдатами армии Афганистана

В афганской провинции Газни ликвидировано 15 талибов*
Al Jazeera English
Афганские военные

Кабул, 14 ноября 2018, 23:02 — REGNUM  13 ноября официальные представители 203 корпуса Национальной операции Афганистана заявили, что в провинции Газни (столица провинции — г. Газни) произошло столкновение между боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и солдатами армии Афганистана, в результате которого было ликвидировано по меньшей мере 15 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, столкновение между правительственными силами и боевиками произошло на территории уезда Мокор провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе боя шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной операции Афганистана, в ходе столкновения правительственные войска конфисковали у боевиков одну ракетную пусковую установку с лазерной системой наведения.

На данный момент официальные представители движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали эту информацию.

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Зарубежная хроника
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