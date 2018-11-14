В афганской провинции Нангархар ликвидировано 17 боевиков

Джелалабад, Афганистан, , 22:03 — REGNUM Официальные представители Национальных сил безопасности и обороны Афганистана в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в этом регионе была проведена операция сил безопасности и обороны, в результате которой было уничтожено 17 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция по уничтожению боевиков проведена на территории уездов Назуйан, Дур Баба и Ганихали провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, операция по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась при активной поддержке авиации.

По словам официальных представителей Национальных сил безопасности и обороны, в ходе операции афганские солдаты атаковали укрепления сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции.

В результате операции было уничтожено несколько укрытий боевиков, а также их военное снаряжение.

Официальные представители сил безопасности сказали, что в ходе операции никто из афганских солдат или мирных жителей не пострадал.