Шведский парламент требует продолжения жёсткой миграционной политики

Стокгольм, , 20:33 — REGNUM В разгар острого внутриполитического кризиса в шведском парламенте масла в огонь подливает Умеренно-коалиционная партия. Юхан Форселль, отвечающий за политику партии в отношении миграции, 13 ноября заявил о том, что миграционные потоки необходимо продолжать ограничивать. Об этом сообщает шведское новостное радио Ekot.

В 2016 году в Швеции был принят направленный на это закон, однако уже 1 июля следующего года он прекратит своё действие, и границы будут снова открыты. Представители других партий согласны с Форселлем, однако сомневаются, что принимать столь серьёзное решение стоит переходному правительству, которое сейчас управляет страной. Министр по вопросам миграции, Хелен Фритсон, отказывается давать какие-либо комментарии, однако представитель министерства юстиции заявила, что решение по вопросу миграции предстоит принять новому правительству.

В 2016 году Швеция приняла наибольшее количество мигрантов по отношению к населению среди всех стран Европейского союза. В 2017 году показатель уменьшился из-за введённых ограничений, однако поток мигрантов в страну остаётся по-прежнему значительным.