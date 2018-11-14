Мурманские депутаты попросили Медведева отказаться от рыбных аукционов

Мурманск, , 17:55 — REGNUM Депутаты Мурманской областной умы направили в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева, спикеров верхней и нижней палат Федерального собрания обращение, в котором просят сохранить механизм долгосрочного закрепления квот в отношении всех видов водных биологических ресурсов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Инициатива направить обращение была поддержана единогласно.

«Я считаю, что есть консолидированная позиция. У всех депутатов одна: чтобы сохранить историческое деление квот, каким оно было. И чтобы наши рыбаки работали, потому что рыбная отрасль — она тоже приносит доход в наш бюджет», — цитирует спикера Мурманской областной думы Сергея Дубового СеверПост.Ru.

За сохранение «исторического» принципа наделения квотами высказался и присутствующий на слушаниях министр рыбного и сельского хозяйства области Андрей Иванов. Он подчеркнул, что аукционы негативным образом скажутся на малом и среднем бизнесе в рыбной отрасли, а в конечном итоге — на экономике региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в российской рыболовецкой отрасли обеспокоены планами правительства по возвращению аукционов, с помощью которых будут распределяться квоты на вылов водных биоресурсов. По некоторым данным, в правительстве РФ уже готовы два официальных документа, говорящих о грядущей замене исторического принципа распределения рыбных квот аукционами: «дорожная карта» по развитию конкуренции на 2018−2020 годы в отраслях экономики России и проект бюджета на 2019 год. По условиям торгов, квоты будут распределяться не по привычному принципу, а среди тех, кто больше заплатил.

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