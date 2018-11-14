Премьер-министр Грузии: В Европарламенте не одобряют кандидатуру Вашадзе

Тбилиси, , 17:34 — REGNUM По информации премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, депутаты Европарламента не одобряют кандидатуру Григола Вашадзе на пост президента Грузии и подчеркивают, что человек, который был советским дипломатом, не должен баллотироваться на этот пост.

Об этом премьер-министр сообщил на специальном брифинге в офисе правящей партии «Грузинская мечта» вскоре после того, как телекомпания «Рустави-2» обнародовала результаты проведенного по ее заказу опроса общественного мнения, согласно которым победу во втором туре выборов должен одержать Вашадзе.

Мамука Бахтадзе фактически повторил ту информацию, которую распространяют с заседания Европарламента грузинские СМИ. В ходе дебатов вокруг очередной резолюции по Грузии депутат от Румынии Виктор Боштинару заявил, что Григол Вашадзе, проработавший в системе советской дипломатии, не будет подходящим президентом для Грузии.

Это заявление европарламентария уже прокомментировали соратники Григола Вашадзе, лидеры выдвинувшего его кандидатуру «Единого национального движения» и расценили слова Боштинару как «вмешательство во внутренние дела Грузии». Те заявления депутатов того же Европарламента, которые направлены на поддержку кандидатуры Вашадзе и осуждение его главного конкурента — правительства Грузии, лидеры ЕНД аналогичным образом не оценивают и считают их выражением поддержки собственного кандидата.

Мамука Бахтадзе озвучил на брифинге заявление еще одного депутата Европарламента, Анны Гомеш, которая выразила возмущение в связи с той оскорбительной кампанией, которая развернута в Грузии против женщины — кандидата в президенты.

«Массовые нападки на кандидата-женщину недопустимы в демократическом обществе и никак не служат интересам грузинского народа», — передают заявление Гомеш грузинские СМИ.

Исходя из этой информации, премьер подчеркнул, что выдвижение кандидатуры Григола Вашадзе со стороны экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников было «шагом, совпадающим с интересами России, и его победа перечеркнет все те достижения нынешнего правительства Грузии, которые так высоко ценит Европарламент».

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых ни один из кандидатов необходимого для победы количества голосов не набрал. Поэтому состоится второй тур, в который вышли поддерживаемая правящей партией Саломе Зурабишвили и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе. Дату второго тура выборов ЦИК должен назвать сегодня.