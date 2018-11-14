Премьер-министр Ирландии: Саммит по Brexit назначен на 25 ноября

Дублин, , 17:43 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар сообщил журналистам, что саммит ЕС по соглашению о Brexit уже назначен на 25 ноября, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Предварительное соглашение, заключенное между Лондоном и Брюсселем, должно быть одобрено правительствами и парламентами всех стран-членов ЕС, в том числе Великобритании и Ирландии.

Статус границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза остается самым сложным пунктом соглашения по Brexit.

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