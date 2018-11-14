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Правительство Германии «приветствует любой прогресс» по Brexit

Политика

Но «пока не проинформировано о деталях»

Правительство Германии «приветствует любой прогресс» по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Берлин, 14 ноября 2018, 17:15 — REGNUM  Правительство Германии «пока не проинформировано о деталях» предварительного соглашения по Brexit, однако «приветствует любой прогресс» в данном отношении, 14 ноября передает агентство Associated Press.

«Естественно, правительство приветствует любой прогресс, который может привести к выходу Великобритании упорядоченным образом», — заявила журналистам пресс-секретарь канцлера Мартина Фиц.

По словам пресс-секретаря Ангелы Меркель, чиновники Евросоюза ознакомят всех членов блока с подробностями предварительного соглашения по Brexit в ближайшие часы.

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