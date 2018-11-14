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Один человек – два начальника: в Симферополе избрали временное руководство

Политика

Наталья Маленко назначена временным главой и первым замглавы администрации

Один человек – два начальника: в Симферополе избрали временное руководство
Татьяна Густарева
Два лица в одном

Симферополь, 14 ноября 2018, 17:07 — REGNUM  Симферопольский горсовет назначил 14 ноября на должность временно исполняющей обязанности главы администрации крымской столицы, а также на должность первого заместителя главы администрации бывшего вице-спикера Госсовета РК Наталью Маленко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Возложить временное исполнение полномочий главы администрации города Симферополя на Маленко Наталью Фёдоровну, первого заместителя главы администрации города Симферополя, с 15 ноября 2018 года», — сказано в принятом документе.

Трудовой договор с новым градоначальником, по словам депутатов, уже заключен с соблюдением всех процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 13 ноября, крымский парламент принял отставку Натальи Маленко с поста заместителя председателя.

«Легко не работала никогда, поэтому, может, это не самое страшное, что в моей жизни случилось. Есть предложения, от которых невозможно отказаться. В мире существует только один человек, который мог меня попросить об этом, и он меня попросил — это председатель Госсовета Владимир Константинов», — комментировала ситуацию журналистам Наталья Маленко.

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