Симферопольский горсовет официально уволил мэра Лукашёва

Симферополь, , 16:59 — REGNUM Депутаты симферопольского городского совета единогласно проголосовали за досрочную отставку главы администрации крымской столицы Игоря Лукашёва. Решение принято на внеочередной сессии 14 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Досрочно прекратить полномочия главы администрации Симферополя Лукашёва Игоря Михайловича 14 ноября 2018 года в связи с отставкой по собственному желанию», — сказано в проекте постановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за большого количества нерешённых хозяйственных проблем в городе глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв был вынужден подать в отставку 9 ноября. 13 ноября крымский парламент прекратил полномочия первого вице-спикера Натальи Маленко, которая заявила о своём желании участвовать в предстоящем конкурсе на пост градоначальника.

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