Проект чиновницы Ольги Глацких потребует ещё 130 млн рублей

Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM И.о. главы свердловского департамента молодёжной политики Светлане Бирюковой пришлось несладко на заседании согласительной комиссии по бюджету в областном Заксобрании. Некоторые члены комиссии оказались не удовлетворены докладом молодой чиновницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступление Бирюковой, ранее возглавлявшей отдел финансов, бухучёта и кадров департамента, мгновенно приковало к себе внимание журналистов и членов комиссии. Молодая чиновница вела себя несколько неуверенно, но все же довела доклад до конца без особых запинок.

Однако на сессии вопросов Бирюкову «атаковали» сразу несколько депутатов. Уже на первом вопросе (депутаты спрашивали про траты на НКО) чиновница не смогла дать точных цифр и вскоре запнулась. «Наверное, подготовитесь к заседанию рабочей группы получше. Да, Светлана Александровна?» — поддержала Бирюкову глава заксобрания Людмила Бабушкина.

Особо тяжело пришлось Бирюковой на вопросах, посвящённых тратам на образовательный центр «Золотое сечение». Чиновница ответила депутату Галине Артемьевой, что центр затребует 130 млн рублей областных денег в 2019 году, и добавила, что деньги предназначены для «проведения образовательных смен, питание, образовательные услуги, привлеченных специалистов для обучение детей». «И содержание фонда», — закончила Бирюкова.

На следующий вопрос, почему на каждого ребенка (а центр в 2019 году примет 1200 детей) тратится около 140 тысяч рублей, Бирюкова ответить не смогла и замолчала на полминуты. Бабушкиной пришлось вызволять чиновницу из-под обстрела вопросами: «Помягче, корректнее!» — призвала она депутатов.

В перерыве депутаты на разных тонах обсуждали доклад чиновницы. «По пятибалльной шкале — ноль», — так оценил выступление Бирюковой Вячеслав Вегнер в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. «При социализме человек после такого положил бы партбилет и был бы уволен за профнепригодность и профнеспособность», — уверен Вегнер.

Сама же Бирюкова после своего выступления заверила корреспондента ИА Regnum: «Департамент работает и решает все свои поставленные перед ним задачи». От дальнейших комментариев чиновница воздержалась.

Напомним, свердловская чиновница Ольга Глацких оскандалилась на всю Россию после слов «государство вам в принципе ничего не должно». На данный момент Глацких временно отстранена от работы, её дальнейшая карьерная судьба пока неизвестна.