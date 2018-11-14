Защитник ненцев не видит межнациональной угрозы в мезенском вопросе

Нарьян-Мар, , 19:20 — REGNUM Архангельская область только выиграет, если часть Мезенского района будет признана территорией традиционного проживания ненцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, председатель постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров.

«Я думаю, люди погорячились, когда сказали о том, что нужно весь Мезенский район Архангельской области признать традиционной территорией проживания ненецкого народа. Речь идет только о двух населенных пунктах, в которых большая часть населения — ненцы», — сказал депутат.

Он отметил, что не видит никакого повода для создания напряжения в обществе в связи с возможным признанием части Мезенского района территорией проживания коренного малочисленного народа. Напротив, по его мнению, это пойдет на пользу как ненцам, так и региону в целом.

«Речь идет не о передаче населенных пунктов Ненецкому округу, а об особом подходе к развитию территории. Получив статус, можно будет получать финансирование на поддержку коренного малочисленного народа, его культуры и быта, а люди, проживающие там, смогут получить определенные льготы. Архангельская область от этого только выиграет — это станет стимулом для развития туризма в регионе», — заявил Матвей Чупров.

Он также сообщил, что вопрос о признании части Мезенского района традиционной территория проживания ненецкого народа обсуждался с губернатором Игорем Орловым и тот, по словам Чупрова, «обещал содействовать этому процессу».

Напомним, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выступил с инициативой признать часть Мезенского района Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа. Идея Федотова была подвергнута резкой критике. В частности, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал ее русофобским шагом.