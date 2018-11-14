Среда, 14 Ноября 2018 года
16:52:43 МСК

Во Владимирской области — новые ответственные за ЖКХ

Политика

Новый губернатор распределил опустевшие кресла

Во Владимирской области — новые ответственные за ЖКХ
Chess
Шахматы

Владимир, 14 ноября 2018, 16:20 — REGNUM  Директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области назначен Илья Потапов, сообщила «КП-Черноземье» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Ранее Илья Потапов занимал пост заместителя директора департамента. 13 ноября контракт с Глебом Серёгиным, который занимал должность директора, расторг губернатор Владимир Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также 13 ноября администрацию Владимирской области покинула первый заместитель губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина. Временно исполняющим её обязанности назначен бывший заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирская область осталась без главного по ЖКХ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить