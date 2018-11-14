Во Владимирской области — новые ответственные за ЖКХ

Владимир, , 16:20 — REGNUM Директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области назначен Илья Потапов, сообщила «КП-Черноземье» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Ранее Илья Потапов занимал пост заместителя директора департамента. 13 ноября контракт с Глебом Серёгиным, который занимал должность директора, расторг губернатор Владимир Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также 13 ноября администрацию Владимирской области покинула первый заместитель губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина. Временно исполняющим её обязанности назначен бывший заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер.

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