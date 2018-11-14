В Челябинской области создали новую бюрократическую структуру

Челябинск, , 16:00 — REGNUM В Челябинской области создана ещё одна бюрократическая структура — «Управление по обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция». Соответствующее распоряжение правительства региона 13 ноября подписал губернатор Борис Дубровский.

Как следует из документа, в штате нового учреждения будут находиться до 50 человек. Основной его целью определено обеспечение работы управления.

Подготовительные мероприятия к его созданию уже начались. А официально оно начнёт работать с января 2019 года.