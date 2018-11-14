Среда, 14 Ноября 2018 года
16:53:34 МСК

В Челябинской области создали новую бюрократическую структуру

Политика

Госучреждение будет обеспечивать деятельность региональной Госжилинспекции

Челябинск, 14 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  В Челябинской области создана ещё одна бюрократическая структура — «Управление по обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция». Соответствующее распоряжение правительства региона 13 ноября подписал губернатор Борис Дубровский.

Как следует из документа, в штате нового учреждения будут находиться до 50 человек. Основной его целью определено обеспечение работы управления.

Подготовительные мероприятия к его созданию уже начались. А официально оно начнёт работать с января 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить