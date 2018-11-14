У Ольги Глацких отняли право пронести факел Универсиады по Екатеринбургу

Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких исключена из списка факелоносцев, которые пронесут огонь Универсиады по Екатеринбургу. Торжественное мероприятие состоится 17 ноября.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Эстафеты огня, исключение чиновницы из списка не связано с её скандальными заявлениями, и скорее всего, Ольга Глацких не прошла процедуру аккредитации, и её кандидатура не была утверждена в администрации Екатеринбурга, сообщает городской информационный портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, скандал в Свердловской области с участием главы регионального департамента молодёжной политики Ольги Глацких произошёл в начале ноября. В СМИ появилось видеозапись рабочего совещания в Кировграде, на котором чиновница заявила, что государство «вообще в принципе ничего не должно» подрастающему поколению, а должны родители, потому что «государство их не просило вас рожать».

После таких заявлений Ольга Глацких была отстранена от должности на время служебной проверки, а также её исключили из регионального политсовета «Единой России».

Напомним, что огонь Универсиады-2019 пронесут по улицам Екатеринбурга 17 ноября. Из-за Эстафеты огня на нескольких улицах города будет перекрыто движение транспорта. Завершится эстафета в Красноярске 1 марта 2019 года, где и пройдут студенческие спортивные игры.