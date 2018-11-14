Солдаты бегут из ВСУ — минобороны Украины просит еще денег

Киев, , 15:57 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак считает недостаточным финансирование обороны в проекте госбюджета на 2019 год. Об этом Полторак написал 14 ноября на странице в Facebook.

«По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону — не на безопасность, а на оборону — является недостаточным. Мы создали 25 бригад, и есть над чем работать в плане их обеспечения. К сожалению, тот финансовый ресурс, который заложен сейчас в бюджете, не позволяет нам закрыть потребности военных. Очень много проблем существует по обеспечению, по созданию запасов на случай открытой агрессии», — отметил Полторак на заседании правительства.

Он напомнил, что Украине нужно оборудовать базы, арсеналы и склады.

«Большинство баз и арсеналов, где произошли чрезвычайные события, подпадали под сокращение. Более того, не выделялось достаточного ресурса, а соответствующие руководители не принимали решение о передислокации боеприпасов на другие базы. Сегодня мы должны решить большую проблему, но тот ресурс, который мы получаем для оборудования баз и арсеналов — недостаточный. Мы получаем только второй год подряд по 500 млн гривен. На следующий год также запланировано 500 млн. Нам этих средств не хватит даже для того, чтобы достроить 15 хранилищ, которые мы начали в этом году. А мы планировали 3 арсенала, и на это необходимы совсем другие средства для обеспечения их деятельности», — добавил Полторак.

Министр призвал правительство обеспечивать финансирование ВСУ согласно закону Украины «О национальной безопасности», в частности выделить на сектор обороны не менее 3% ВВП.

В то же время внефракционный депутат Павел Кишкарь напомнил премьер-министру Владимиру Гройсману, что украинцы продолжают покидать вооруженные силы из-за низких окладов.

«Единственный вопрос по зарплатам военнослужащим, потому что у нас есть определенная дыра. То, что мы сегодня предлагаем людям, не позволяет нам в полной мере доукомплектовать боевые части вооруженных сил. Есть огромнейшая проблема. Уверен, вы о ней знаете. Обращаю внимание на справедливую оплату труда, потому что мы ещё и ещё теряем людей и личный состав вооруженных сил», — сказал Кишкарь.

В свою очередь премьер Гройсман пообещал, что в 2019 году военнослужащие будут получать не менее 10 тыс грн. (358 долл.).

«Ещё одна вещь в этом бюджете — повышение зарплат всем военнослужащим и всему блоку безопасности. Военнослужащий будет получать не менее 10 тыс грн. Дальше у нас будет определенный снижающий коэффициент. Зарплаты на уровне 9 тыс грн. (322 долл.) будут получать в государственной службе по чрезвычайным ситуациям», — рассказал Гройсман.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года премьер Гройсман заявил, что в государственном бюджете на 2019 год правительство заложило увеличение расходов на оборону на 31,5 млрд грн. (1,128 млрд долл.), или на 18%, — до 209,5 млрд грн. (7,506 млрд долл.).

«Безоговорочным приоритетом остается украинская армия. Расходы на это направление составят 209,5 млрд грн… Общий рост составит 31,5 млрд грн.», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн. или 1,297 млрд долл. (рост на 139 млн долл.), на денежное обеспечение военнослужащих — 108,3 млрд грн. или 3,880 млрд долл. (рост на 863 млн долл.).