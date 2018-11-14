Премьер Малайзии о геноциде рохинджа: лидеры АСЕАН очень дипломатичны

Сингапур, , 16:01 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень дипломатичны в отношении вопроса о геноциде населения рохинджа, сообщает Antaranews.

«Лидеры АСЕАН очень дипломатичны, потому что не хотят делать решительных заявлений и нападать друг на друга», — отметил Махатхир Мохаммад в кулуарах 33-го саммита АСЕАН в Сингапуре.

Всемирное движение людей, выступающих за соблюдение общепризнанных прав человека, Международная амнистия, лишило главу Мьянмы Аунг Сан Су Чжи своей высшей награды, «Посол совести», предоставленной ей в 2009 году.

Напомним, главу Мьянмы Аунг Сан Су Чжи обвиняют в том, что она закрывает глаза на военные зверства против прав человека в своей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Юго-Восточной Азии требуют, чтобы военные Мьянмы понесли наказание за геноцид мусульманского населения рохинджа.

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