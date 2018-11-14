Среда, 14 Ноября 2018 года
16:53:24 МСК

Премьер Малайзии о геноциде рохинджа: лидеры АСЕАН очень дипломатичны

Политика

Международная амнистия лишила главу Мьянмы награды «Посол совести»

Сингапур, 14 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень дипломатичны в отношении вопроса о геноциде населения рохинджа, сообщает Antaranews.

«Лидеры АСЕАН очень дипломатичны, потому что не хотят делать решительных заявлений и нападать друг на друга», — отметил Махатхир Мохаммад в кулуарах 33-го саммита АСЕАН в Сингапуре.

Всемирное движение людей, выступающих за соблюдение общепризнанных прав человека, Международная амнистия, лишило главу Мьянмы Аунг Сан Су Чжи своей высшей награды, «Посол совести», предоставленной ей в 2009 году.

Напомним, главу Мьянмы Аунг Сан Су Чжи обвиняют в том, что она закрывает глаза на военные зверства против прав человека в своей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Юго-Восточной Азии требуют, чтобы военные Мьянмы понесли наказание за геноцид мусульманского населения рохинджа.

Читайте ранее в этом сюжете: АСЕАН требует от Мьянмы наказать виновных за геноцид населения рохинджа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
АСЕАН
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить