Мэра дагестанского Кизилюрта не смогли выбрать с первой попытки

Махачкала, , 15:55 — REGNUM Конкурс на должность мэра дагестанского города Кизилюрта признан несостоявшимся. Такое решение конкурсной комиссией принято в связи с тем, что кандидаты не сумели преодолеть одно из испытаний второго этапа, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, конкурс по отбору кандидата на должность главы города стартовал 27 октября. В нём приняли участие 11 человек, которые успешно преодолели первый этап. Однако второй этап в форме тестирования на знание законодательства и избирательного права кандидатам оказался не по силам.

Уже завтра, 15 ноября, депутаты городского собрания примут решение о начале новой конкурсной кампании.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 ноября 2018 года в дагестанском Хасавюрте подвели итого прошедшего в городе конкурса управленческих кадров «Открытый муниципалитет». Победителями проекта стали 22 человека, которые смогут расчитывать на назначение на вакантные должности в местных органах власти. Всего участие в конкурсе приняли более 400 человек из 10 субъектов России и стран ближнего зарубежья.