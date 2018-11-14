Бывший нижегородский вице-губернатор станет замглавы Владимирской области

Нижний Новгород, , 15:55 — REGNUM Бывший и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Байер назначен также в статусе временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области. Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Указом губернатора Владимирской области Владимира Сипягина врио первого заместителя главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики 14 ноября назначен Александр Байер», — сообщает издание «Владимирские новости».

Кандидатуру Байера должны утвердить депутаты владимирского Законодательного собрания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 сентября текущего года Александр Байер покинул пост и.о. вице-губернатора Нижегородской области по собственному желанию. Это решение поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Уход Байера с поста в нижегородском правительстве совпал с моментом начала проверок в предприятии «Нижегородский водоканал», которые проходили в связи с возбуждением уголовного делап. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). По версии следствия, один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65,8 млн рублей.

На предприятии отмечали, что вопросы появились к отчетности «Водоканала» за 2013 год. А в 2013 году директором «Нижегородского водоканала» являлся Александр Байер.

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