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В ХАМАС сочли отставку Либермана своей победой

Политика

Либерман назвал капитуляцией перед террористами соглашение о перемирии с Палестиной

Газа, Палестина, 14 ноября 2018, 15:53 — REGNUM  Отставка Авигдора Либермана с поста министра обороны Израиля провозглашена политической победой радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

В ХАМАС заявили о политической победе сектора Газа, признании Либерманом поражения и неспособности противостоять сопротивлению палестинцев. Либерман руководил израильским оборонным ведомством с 30 мая 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей отставке с поста министра обороны Либерман объявил 14 ноября. Таким образом он выразил несогласие с правительством, отказавшимся начать полномасштабную военную операцию в палестинском анклаве. Соглашение о перемирии с Палестиной Либерман назвал капитуляцией перед террористами.

Обострение обстановки на границе Газы и Израиля началось 9 ноября. Столкновения между израильскими военными и палестинцами привели к обмену ракетными ударами и воздушным атакам. Авиация Израиля атаковала 160 целей на территории анклава, а палестинские боевики, по данным Израиля, ответили запуском по Израилю 460 ракет и мин.

Подробнее: Новый огненный виток между Израилем и «Хамасом»

Читайте ранее в этом сюжете: Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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