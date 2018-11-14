В ХАМАС сочли отставку Либермана своей победой

Газа, Палестина, , 15:53 — REGNUM Отставка Авигдора Либермана с поста министра обороны Израиля провозглашена политической победой радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

В ХАМАС заявили о политической победе сектора Газа, признании Либерманом поражения и неспособности противостоять сопротивлению палестинцев. Либерман руководил израильским оборонным ведомством с 30 мая 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей отставке с поста министра обороны Либерман объявил 14 ноября. Таким образом он выразил несогласие с правительством, отказавшимся начать полномасштабную военную операцию в палестинском анклаве. Соглашение о перемирии с Палестиной Либерман назвал капитуляцией перед террористами.

Обострение обстановки на границе Газы и Израиля началось 9 ноября. Столкновения между израильскими военными и палестинцами привели к обмену ракетными ударами и воздушным атакам. Авиация Израиля атаковала 160 целей на территории анклава, а палестинские боевики, по данным Израиля, ответили запуском по Израилю 460 ракет и мин.

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