Архангельские муниципалитеты отстранят от решений по мусорным полигонам

Архангельск, , 15:48 — REGNUM Законопроект, лишающий муниципалитеты Архангельской области права принимать градостроительные и земельные решения, прошел второе чтение в региональном парламенте. Документ вызвал непримиримые споры между законодателями, но противникам правительственной инициативы переломить ситуацию не удалось, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, правительство Архангельской области, вынося законопроект на первое чтение, сослалось на необходимость выстраивания в регионе единой градостроительной политики и выполнения указов президента в части строительства жилья. Сегодня из-за отсутствия документов территориального планирования стройки в районах области вести невозможно.

В случае, если закон будет окончательно принят, муниципалитеты лишатся возможности принимать решения о строительстве объектов на своей территории, включая мусорные полигоны ТКО. Это и стало поводом для ожесточенных споров в региональном парламенте.

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Обсуждение вопроса началось с предложений исключить из списка муниципалитетов те районы и города, в которых с территориальным планированием все в порядке. К ним, в частности, относится и Северодвинск, вблизи которого собираются построить один из полигонов. Исключить предлагали и Ленский район, в котором полным ходом идет подготовка участка под несогласованный еще ни одной инстанцией мусорный полигон.

«Вы знаете, что в Северодвинске очень напряженная ситуация и давайте позволим им самостоятельно принимать решение в этом вопросе», — призвал коллег поддержать поправку об исключении Северодвинска из списка МО депутат Сергей Пивков.

«Считаю справедливым оставить за северодвинцами право решать это вопрос», — поддержал его депутат Александр Новиков.

Присутствовавший на сессии вице-губернатор Алексей Алсуфьев не стал комментировать опасения депутатов в части дальнейших решений по мусорным полигонам, однако дал понять, что корректировать список муниципалитетов и нарушать принцип единства градостроительной политики правительство не собирается.

«Поверьте мне, в течение двух лет проводились необходимые совещания и мы получали массу замечаний. В программе переселения тоже было не все хорошо. Так что тот законопроект, который мы сегодня предлагаем, соответствует единству градостроительной политики, к которому мы стремимся», — заявил он.

Депутаты, чьи поправки о корректировке списка МО были отклонены, выступили за открытое голосование по законопроекту. Но и эта инициатива большинством поддержана не была.

Против законопроекта проголосовали только восемь депутатов, 25 — за.

Напомним, при рассмотрении этого законопроекта в первом чтении выяснилось, что он даже не был согласован с муниципалитетами. После обрушившийся на губернатора критики, был проведен Совет МО, на котором законопроект о передаче муниципальных градостроительных полномочий правительству области был поддержан. Позиция глав МО, правда, не совпала с мнением жителей территорий, на которых запланировано строительство полигонов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области продолжают выражать протесты в связи с планами правительства региона и инвесторов построить в регионе несколько мусорных полигонов для хранения и переработки мусора, в том числе из Москвы.

Один из полигонов должен появиться в черте города Северодвинска, один — в Ленском районе. Пополнить список «мусорных» муниципалитетов в ближайшем будущем может Онежский район.

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