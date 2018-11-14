Оппозиция готова поддержать Рабиновича на выборах президента Украины

Киев, , 15:41 — REGNUM Сопредседатель парламентской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил о поддержке кандидата в президенты Вадима Рабиновича — руководителя партии «За жизнь». Заявление прозвучало 14 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«У нас действительно будет единый кандидат от оппозиционной платформы — «За жизнь». Сейчас еще идут дискуссии, партия «За жизнь» выдвинула Вадима Рабиновича. Если будет соответствующее решение платформы — мы его поддержим, потому что для нас фамилия не имеет значения. У нас в стране действительно беда — и это не просто слова. Мы объединяемся, чтобы преодолеть беду и сделать так, чтобы Украина стала на путь развития», — рассказал Бойко.

Он также назвал правильным решение о создании объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь»:

«Я уверен, что мы на правильном пути — к нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Если политики будут объединяться и показывать обществу на собственном примере, что действовать нужно сплоченно, то далее за нами пойдет всё общество — и это очень хороший сигнал для всех граждан», — подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал, что политсовет «Оппозиционного блока» не поддержал ни объединение партии с партией «За жизнь», ни сотрудничество с ней, назвав это личной инициативой сопредседателей партии.

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«Морально «друзья Рабиновича» в «Оппозиционном блоке» проиграли. Они не смогли легитимизировать свою частную инициативу через политсовет и подтвердили кулуарность своей инициативы, заблокировав проведение съезда», — прокомментировал ситуацию политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в социальной сети Facebook.