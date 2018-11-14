Австрийский отставной полковник отверг обвинения в шпионаже в пользу России

Вена, , 15:21 — REGNUM Отставной полковник вооруженных сил Австрии, которого обвинили в шпионаже в пользу России, отвергает обвинения в свой адрес. Мужчина заявил, что не разглашал государственных секретов в ущерб Австрии. Об этом заявил адвокат 70-летнего военного пенсионера Михаэль Хофер.

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По словам правозащитника, которые приводит Kronen Zeitung, его клиент считает себя «настоящим австрийцем, патриотом и никогда бы не пошел на подобное в ущерб его родине — Австрии».

«Мой клиент заверил меня, что никогда не разглашал австрийские государственные секреты или подобные данные», — добавил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, 70-летний отставной полковник австрийской армии из Зальцбурга попал под прозрение в шпионаже в пользу России. Об этом стало известно 9 ноября. Министерство обороны страны якобы выяснило, что свою разведывательную деятельность в пользу России подозреваемый начал ещё в 90-х годах. Используя секретный шифр или спутниковую связь, он передавал информацию о ВВС Австрии, артиллерии, размещении войск, а также отчёты о миграционной ситуации в Австрии.

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Пенсионера обвиняют по двум статьям уголовного кодекса Австрии: в работе на разведку в ущерб Австрии и в разглашении государственной тайны. Ряд иностранных СМИ уже сообщили, что отставной полковник уже дал признательные показания, подтвердив, что за передачу секретных данных получил от российской стороны 300 тысяч евро.

10 ноября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил «шпионский скандал» с главой внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль. Российский дипломат указал на неприемлемость идущей в разрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений, подчеркнув, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

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