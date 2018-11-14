Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи

Астана, , 15:23 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил объявить 2019 год в республике Годом молодежи. Соответствующий указ опубликован 14 ноября пресс-службой главы государства.

Президент поручил правительству принять необходимые меры по проведению года молодежи. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания народу заявил, что поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики.

Глава государства предложил создать широкую платформу социальных лифтов и подчеркнул необходимость модернизации социальной среды сельских территорий.

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