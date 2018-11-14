Приморский самострел: Ищенко саботирует свою же избирательную кампанию?

Москва, , 15:27 — REGNUM Тактика претендующего на пост губернатора Приморской области Андрея Ищенко направлена на то, чтобы его не зарегистрировали в качестве официального кандидата, полагает политолог Марат Баширов. Об этом он 14 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ход предвыборной борьбы в Приморском крае и шансы ещё одного кандидата — врио руководителя края — Олега Кожемяко.

«Там, конечно, есть ожидание избирателей, которые ориентированы на то, чтобы у них в конечном итоге появился полноценный губернатор, — сказал политолог. — Кожемяко пошел как самовыдвиженец. Уровень доверия к нему очень высокий. Он позиционирует себя как реального губернатора, а не кандидата. Что касается Ищенко, то там очень странная ситуация. Он использует подписной лист, который не соответствует образцу, утверждённому федеральным законом для подписных листов. Мне кажется, это тактика заведомо направлена на то, чтобы его не зарегистрировали. Он преследует такую цель, чтобы его не зарегистрировали, но он сохранил бы себе политические дивиденды на будущее».

Напомним, как сообщалось ранее, в начале ноября консалтинговый центр «Эксперт Групп» организовал социологическое исследование, посвящённое предвыборной ситуации в Приморском крае. По его результатам выяснилось, что наибольшей известностью из выдвинутых на момент проведения исследования 18 кандидатов обладали трое. Лидером оказался глава региона Олег Кожемяко (81%). За ним следует депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко (73%). На третьем месте расположился депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко (34%).

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