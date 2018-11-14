Корабль «Перекоп» вернулся в Петербург после похода, равного «кругосветке»

Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM В Санкт-Петербург после многомесячного дальнего похода вернулся учебный корабль ВМФ России «Перекоп». За более чем 250 суток он прошел свыше 40 тысяч миль, побывав в нескольких океанах и пройдя по Северному морскому пути. Корабль также принял участие в учениях, выполнял международную миссию.

На борту «Перекопа» за это время прошли практику более 1000 курсантов военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, Балтийска, Севастополя и Владивостока, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ.

Вернувшись в Петербург, «Перекоп» ошвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта, — здесь расположено старейшее образовательное заведение России — Военно-морской институт — Морской корпус Петра Великого. На борту корабля, помимо экипажа, находятся около 200 курсантов Черноморского Высшего Военно-морского училища, которые проходили практику на завершающем этапе похода.

«На основе анализа этого дальнего похода будут разработаны программы по строительству учебных кораблей нового поколения, в том числе кораблей ледового класса, способных преодолевать значительные пространства в арктических морях без ледокольного сопровождения», — сказал на церемонии встречи УК «Перекоп» начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.

«Поход учебного корабля «Перекоп» не имеет аналогов в новейшей истории дальних походов учебных кораблей ВМФ России», — отметил в своем приветственном послании военным морякам и курсантам главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Как сообщало ИА REGNUM, «Перекоп» 1 марта 2018 года вышел из Кронштадта. На борту корабля, помимо 200 членов экипажа, находились более 200 курсантов Морского корпуса Петра Великого и других военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга.

Во время дальнего похода «Перекоп» посетил Севастополь, через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море вышел в Индийский океан, пересек экватор. Корабль осуществил заходы в порты Коломбо (Шри-Ланка), Джакарта (Индонезия), впервые со времен Николая Миклухо-Муклая русские моряки совершили визит в Папуа-Новую Гвинею (Порт-Морсби).

Кроме того, личный состав корабля принял участие в международных военно-морских учениях КОМОDO-2018 в проливе Ломбок, проводимых под эгидой ООН командованием ВМС Индонезии.

3 июня корабль прибыл во Владивосток. Отсюда петербуржцы отправились домой на самолете, а их место на корабле заняли учащиеся Тихоокеанского ВМУ имени адмирала Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского училища.

9 августа учебный корабль ушел в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее, в начале сентября, «Перекоп» отправился по Северному морскому пути, прибыв в середине сентября в Североморск. После этого «Перекоп», обогнув северную Европу, вернулся в Балтийское море.

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«Экипаж корабля, курсанты и преподавательский состав училищ в ходе успешно осуществленного похода наглядно продемонстрировал высокий профессионализм, целеустремленность, высокие морально-психологические качества и морскую выучку», — заявил вице-адмирал Андрей Воложинский, выступая перед участниками похода на астрономической палубе «Перекопа».

Учебный корабль 1 ранга «Перекоп» построен в 1977 году в Польше. В 2015 году корабль прошел капитальный ремонт и вновь встал в строй. Полное водоизмещение учебного корабля «Перекоп» 7270 тонн, длина — 138 метров, ширина — 17 метра, осадка — 5,5 метра, скорость до 20 узлов. В учебных целях корабль принимает на борт до 30 преподавателей и 300 курсантов. Корабль имеет боевое вооружение.

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