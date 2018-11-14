Премьер-министр Украины: «Будем отстранять мэров от занимаемых должностей»

Киев, , 15:15 — REGNUM Правительство Украины обратится в парламент с просьбой отстранить от занимаемых должностей тех мэров городов, которые не могут погасить долги за газ и вовремя запустить отопление. Об этом 14 ноября на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя провал отопительного сезона в некоторых городах страны.

«99% всех мэров — нормальные, адекватные люди. А есть такие, я вообще не знаю, зачем они избираются, если они не могут сделать элементарные вещи… Приняли отдельный закон о реструктуризации. Имеешь долги, реструктуризируй. Тоже нет. Приняли решение, чтобы 5 октября начать отопительный сезон. Дотянули до последнего и потом начинают издеваться над людьми. Я требую прекратить это. А если мэры не могут это сделать, будем обращаться в парламент и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди чувствуют каждый день», — сказал Гройсман.

Он также проинформировал, что дал поручение разблокировать поставки газа на котельные Кривого Рога, Павлограда, Херсона.

«Я бы хотел заслушать информацию о запуске тепла в Украине, потому что это абсурд, который иногда звучит из уст некоторых представителей местной власти. Просто не поддается никакой критике. Начинают перепихивать друг другу — «Нафтогаз» говорит одно, мэрия — другое… А в заложниках кто? Люди. Я был вынужден как премьер-министр 24 часа в сутки заниматься вопросами, чтобы волевыми решениями разблокировать вопросы по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону. Потому что не способны выполнить элементарную свою функцию… Только личным вмешательством разблокировал по всем городам. У нас одна осталась Смела. Второй или третий год подряд там происходит непонятно что», — возмутился Гройсман.

Как сообщалось, 14 ноября мэр г. Смела Алексей Цибкозаверил, что у жителей и бюджетных организаций города нет задолженности за газ и отопление. Он проинформировал, что деньги за коммунальные услуги украла и вывела на Кипр частная фирма.

«Я поехал на переговоры в НАК, нам сказали брать долги на себя. Но уважаемые, 86 млн (3 млн долл — ред.) это не смелянские долги. Люди заплатили и имеют платежки. Бюджетные организации также имеют оплаченные акты выполненных работ. В чем проблема города… Частная компания взяла деньги, просто их украла и убежала на Кипр, переведя деньги. Все об этом знают, а на город нагло и тупо вешают эти 86 млн.» — возмутился Цибко.

Напомним, 12 ноября вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко признал наличие проблем с запуском отопления в гг. Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское и Шепетовка.