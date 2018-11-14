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Чехия не подпишет Глобальный договор ООН о миграции

Политика

Ранее от него официально отказались США, Австралия, Венгрия, Австрия и Болгария

Чехия не подпишет Глобальный договор ООН о миграции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Прага, 14 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Чехия не будет подписывать Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», пишет немецкое издание Zeit-Online.

14 ноября чешское правительство объявило о своих намерениях по итогам заседания кабинета министров. Оно пришло к выводу, что в договоре нет четкого различия между легальной и нелегальной миграцией. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что этот договор ставит под угрозу безопасность и национальный суверенитет страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подписывать договор о миграции отказались США, Австралия, Венгрия, Австрия и Болгария. Его принятие планируется на конференции ООН в Марокко в декабре.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия обвинила ряд стран в незнании содержания Договора о миграции

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