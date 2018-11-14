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Во Франции усомнились в самоубийстве известной полицейской Мэгги Бискупски

Политика

Блогер распространил информацию, что женщина погибла от двух выстрелов в голову

Во Франции усомнились в самоубийстве известной полицейской Мэгги Бискупски
Kristoffer Trolle
Французская полиция

Париж, 14 ноября 2018, 14:50 — REGNUM  Известная женщина-полицейский, глава французской ассоциации «Мобилизация разгневанных полицейских» Мэгги Бискупски была убита. Такую версию выдвинул политически активный блогер Эрик Аддади, опубликовавший видеопослание на платформе Youtube.

Аддади утверждает, что смерть 36-летней женщины наступила в результате двух пулевых ранений в правый висок. Наличие двух пуль, а также тот факт, что Бискупски была левшой, исключает вариант самоубийства. Аддади ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Версии суицида придерживаются французские власти и ключевые средства массовой информации. Как сообщало ИА REGNUM, Мэгги Бискупски была найдена мертвой вечером 12 ноября в своем доме. По поводу ее смерти высказались многие общественные деятели, в том числе министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Бискупски стала известна в 2016 году, создав ассоциацию «Мобилизация разгневанных полицейских». Организация устраивала протесты, требуя защиты прав полицейских, улучшения условий труда и расширения возможностей полиции для эффективной борьбы с преступниками. Организация была не в лучших отношениях с профсоюзами полицейских, так как считала, что те «продались властям».

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер протестующих французских полицейских Мэгги Бискупски найдена мертвой

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