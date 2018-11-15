Итоги выборов — не триумф Трампа, но он намерен всё равно сделать по-своему

Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Республиканский Сенат против демократической Палаты представителей — вот как выглядит Конгресс США по результатам выборов. Как на таком фоне будет действовать президент страны, вынужденный принимать срочные меры для обеспечения собственных планов, обсуждает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

«Или будет по-моему, или будет что-то ужасное» — примерно так можно обозначить решение, выдвинутое Трампом в качестве ответа на эйфорию демократов, добившихся наконец тактической победы. У Трампа вполне может получиться нейтрализовать демократическое влияние, ибо инициировать вотум недоверия президенту у них всё равно не получается. А значит, трамповская стратегия должна быть продолжена, а демократические палки из ее колес — беспощадно элиминированы.

Вариантов продвижения этого курса всего лишь два: либо демократы и республиканцы ищут компромисса в рамках заданных ситуаций, либо… и вот тут возникает большой плацдарм для предположений. Трамп начал угрожать демократам с использованием удивительных аргументов, начиная с возможности парализовать государственное управление, включив встречную волну расследований против демократов. Вероятно, атаке могут подвергнуться и отдельные приверженцы Демпартии, занимающие ответственные посты. До января, когда новый Конгресс вступит в свои права, еще остается время.

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