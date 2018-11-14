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Марин Ле Пен: правительство с презрением отнеслось к акции «желтых жилетов»

Политика

По мнению главы французской партии, угрозы ареста и штрафов — неправомерны

Марин Ле Пен: правительство с презрением отнеслось к акции «желтых жилетов»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 14 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Глава Французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что правительство отнеслось с «большим презрением» к акции автомобилистов «желтые жилеты», выступающих против роста цен на топливо, сообщает Le Figaro.

Марин Ле Пен считает «неуместными угрозы правительства об арестах».

«Неправомерные угрозы штрафов и тюремного заключения против всех тех, кто попытается помешать движению транспорта в стране 17 ноября», — отметила глава партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр и глава МВД Франции заявили, что полиция будет вмешиваться, чтобы предотвратить «полное столпотворение» автомобилистов в день мобилизации «желтых жилетов» 17 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция «желтые жилеты»: премьер попросил не создавать дорожной блокады

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Политическая жизнь Франции
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