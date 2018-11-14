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Суд оправдал бывшего главу комитета минздрава Казахстана

Политика

Чиновник подозревался в получении взятки через посредника в размере $100 тыс

Суд оправдал бывшего главу комитета минздрава Казахстана
Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия
Оправдательный приговор

Астана, 14 ноября 2018, 14:38 — REGNUM  Есильский районный суд № 2 Астаны оправдал бывшего председателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Казахстана Назарбека Бейсена, сообщает 14 ноября агентство «КазтАГ».

Чиновник подозревался в получении взятки через посредника в размере $100 тыс. за включение препарата от рассеянного склероза Tysabri в лекарственный формуляр в 2014 году.

Напомним, в июне в агентстве Казахстана по делам государственной и противодействию коррупции сообщили, что Назарбек Бейсен является фигурантом уголовного дела. В отношении него была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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