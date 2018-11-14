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Стали известны первые кандидаты на пост мэра Оренбурга

Политика

В конкурсную комиссию поступили документы от двух человек

Стали известны первые кандидаты на пост мэра Оренбурга
Ovasiliev
Водонапорная башня. Оренбург

Оренбург, 14 ноября 2018, 14:18 — REGNUM  В Оренбурге сегодня, 14 сентября, в конкурсную комиссию поступили документы от двух претендентом на пост главы города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, первыми зарегистрированными кандидатами стали председатель правления Оренбургского областного общественного просветительского правозащитного движения «Мемориал» Александр Рождествин и главный инженер ООО «Оренбургпромавтоматика» Александр Колыбельников.

Напомним, заявки от кандидатов на пост мэра Оренбурга принимаются с 12 до 22 ноября. Единственным выходным в этом периоде днём станет 18 ноября. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города пройдёт 10 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов был задержан, а затем взят под стражу. 8 октября горсовет проголосовал за отставку градоначальника. Евгения Арапова обвиняют в коррупции.

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