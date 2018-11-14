Индонезия и Дания обсудили возможности взаимодействия в области науки

Джакарта, 14 ноября 2018, 14:27 — REGNUM Правительства Индонезии и Дании изучают возможности для сотрудничества в области развития науки и образования, сообщает Antaranews.
Посол Дании в Индонезии Расмус Кристенсен обсудил с министром образования и культуры Индонезии Мухаджиром Эффенди возможности двустороннего сотрудничества.
Издание отмечает, что стороны рассмотрели взаимодействие в сфере обучения в школах; развития науки и техники, повышения способности студентов, а также в области двусторонних образовательных обменов.
Ожидается, что сотрудничество в области науки и образования улучшит качество и навыки индонезийских студентов и преподавателей.
В настоящее время в Индонезии насчитывается около 51 млн студентов и трех млн преподавателей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года посольство Индонезии в Копенгагене в сотрудничестве с индонезийскими кулинарными предпринимателями в Дании и при поддержке мэра города Хорсенс в третий раз провело торговую ярмарку и День культуры Индонезии.
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