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Индонезия и Дания обсудили возможности взаимодействия в области науки

Политика

Министр образования и культуры Индонезии встретился с послом Дании

Индонезия и Дания обсудили возможности взаимодействия в области науки
Лаборатория

Джакарта, 14 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  Правительства Индонезии и Дании изучают возможности для сотрудничества в области развития науки и образования, сообщает Antaranews.

Посол Дании в Индонезии Расмус Кристенсен обсудил с министром образования и культуры Индонезии Мухаджиром Эффенди возможности двустороннего сотрудничества.

Издание отмечает, что стороны рассмотрели взаимодействие в сфере обучения в школах; развития науки и техники, повышения способности студентов, а также в области двусторонних образовательных обменов.

Ожидается, что сотрудничество в области науки и образования улучшит качество и навыки индонезийских студентов и преподавателей.

В настоящее время в Индонезии насчитывается около 51 млн студентов и трех млн преподавателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года посольство Индонезии в Копенгагене в сотрудничестве с индонезийскими кулинарными предпринимателями в Дании и при поддержке мэра города Хорсенс в третий раз провело торговую ярмарку и День культуры Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Дания получила возможность погрузиться в культуру и атмосферу Индонезии

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