Морской участок «Турецкого потока» завершат в присутствии Путина

Москва, , 14:16 — REGNUM Российский президент Владимир Путин примет участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока» во время визита в Стамбул. Об этом сообщает 14 ноября пресс-служба Кремля.

Визит главы государства в Турцию запланирован на 19 ноября. В Стамбуле российского лидера примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин и Эрдоган вместе будут участвовать в церемонии завершения участка газопровода по видеосвязи, говорится в сообщении. Лидеры также обсудят вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Анкары и актуальную повестку дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Газпром отчитался о 95-процентной готовности морского участка газопровода «Турецкий поток». На тот момент было уложено 1775 км труб суммарно по обеим ниткам.

По одной нитке газопровода газ пойдет в Турцию, по другой — в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск газопровода ожидается в начале 2020 года.

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