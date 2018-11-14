Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку

Иерусалим, , 14:15 — REGNUM Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку 14 ноября в знак протеста против отказа правительства страны начать полномасштабную военную операцию в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post.

По словам Либермана, заключенное соглашение о перемирии с Палестиной является капитуляцией перед террористами.

«По-другому это не назовешь», — отметил бывший министр.

«Я пытался донести мое видение как честного члена кабинета [министров] и заставить услышать другое мнение, даже понеся значительную избирательную и политическую цену», — добавил он.

Как указывает издание, поиски преемника Либермана уже начались. О своем праве занять его место уже заявили министр образования Нафтали Беннетт и ряд членов партии «Ликуд».