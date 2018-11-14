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В правительстве Прикамье произошло кадровое изменение

Политика

Назначен министр здравоохранения

В правительстве Прикамье произошло кадровое изменение
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Шахматы

Пермь, 14 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  В правительстве Пермского края кадровая перестановка. Министество здравоохранения Пермского края возглавила Оксана Мелехова. Об этом сегодня, 14 ноября, на заседании краевого правительства заявил губернатор Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Глава региона подчеркнул, что новый руководитель отрасли пользуется уважением у медицинского сообщества и активно включилась в работу. До назначения главой минздрава Мелехова трудилась в городской поликлинике №2 Перми, в том числе восемь лет в качестве главного врача.

Решетников выразил уверенность, что глава ведомства справиться с задачами, поставленными в здравоохранении и будет соответствовать ожиданиям людей.

«Пермское здравоохранение должно стать образцовым», — резюмировал глава края.

Напомним, в сентябре 2018 года Дмитрий Матвеев уволился с поста министра здравоохранения Пермского края по собственному желанию. Впоследствии он возглавил минздрав Московской области. После отставки Матвеева исполнял обязанности министра здравоохранения Прикамья первый замминистра Шамиль Биктаев.

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