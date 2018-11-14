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Жириновский рассказал, чем закончится блицкриг Киева

Политика

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Жириновский рассказал, чем закончится блицкриг Киева
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Окоп

Москва, 14 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рекомендует выдвинувшему идею блицкрига Киева на Москву посоветоваться с Германией, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Узнал о раскрученном заявлении какого-то украинского активиста, что Киеву нужно брать Москву блицкригом. Я бы рекомендовал авторам этой идеи проконсультироваться по этому поводу у Германии, они такой опыт имеют», — отметил Жириновский.

При этом депутат Госдумы напомнил, что Германия перед своим блицкригом завоевала половину Европы, была одной из самых промышленно развитых стран, и то для нее все закончилось не в Москве, а в Берлине.

«Думаю, в случае Украины подобная попытка закончится так же — в Киеве, а не в Москве, но уйдет на этом гораздо меньше времени. Не четыре года, а пару недель максимум», — указал он.

Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.

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