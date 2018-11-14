Рухани: Введя санкции, США выбрали ошибочный путь

Тегеран, , 13:56 — REGNUM США выбрали ошибочный путь, вновь введя санкции против Ирана, и они проиграют, заявил 14 ноября президент исламской республики Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

«Если они искренне в желании добиться стабильности в регионе, это не тот путь», — подчеркнул он.

По словам иранского президента, Вашингтон испортил себе репутацию на глазах у всего мира.

«Теперь все очевидно, что некорректные и жесткие санкции США нанесут вред уважаемому народу нашей страны», — добавил Рухани.

Напомним, президент США Дональд Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном. После этого Вашингтон ввел санкции против исламской республики, второй раунд которых вступил в силу в начале ноября.

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