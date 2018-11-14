Huffington Post: создание общеевропейской армии — три причины «за»

Париж, , 13:55 — REGNUM Призывая к созданию европейской армии, президент Франции Эммануэль Макрон просто передал свое видение, сообщает Le Huffington Post.

Издание разобралось в идее создания общеевропейской армии и почему она важна.

Во-первых, общая армия — это, прежде всего, общее видение угроз.

Издание отмечает, что армия также является надежной базой для развития оборонной промышленности. В этом направлении продвигается несколько инициатив. Например, европейский фонд обороны готов финансировать в технологии и инновации.

Во-вторых, армия — это больше, чем военный инструмент. Для любой нации армия является живым символом коллективной солидарности, того, чего не хватает Европе. Издание приводит в пример Мали, где эстонские солдаты успешно взаимодействуют с французскими войсками.

В-третьих, европейская армия позволит уйти от зависимости от США. Президент Франции заявил, что «Европа должна защитить себя самостоятельно, не полагаясь полностью на США».

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При этом французское издание подчеркивает, что создание европейской армии возможно, но не в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу Эммануэля Макрона о создании европейской армии. Обсуждение этой темы позволяет лидерам ЕС вернуться к интеграционной повестке и дистанцироваться от США.

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