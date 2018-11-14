Россия отвечает на угрозы США, Киев «срывает сценарий Москвы»: Радио REGNUM

Москва, 14 ноября 2018, 14:00 — REGNUM
- Вашингтон может отложить рассмотрение новых санкций против Москвы;
- Глава «Газпрома» ответил на угрозы посла США по «Северному потоку — 2»;
- О том, как Порошенко «сорвал сценарий Москвы»;
- В России утверждена индексация тарифов ЖКХ в 2019 году;
- Астрахань возглавил бывший министр промышленности и транспорта.
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