Дмитрий Медведев посетит Вьетнам 18 -19 ноября

Москва, , 13:39 — REGNUM Официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам совершит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18 и 19 ноября. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба правительства России.

В Ханое председатель российского правительства встретится со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, президентом страны Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Ханоя и ход крупных совместных проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 19 ноября запланирован визит российского президента Владимира Путина в Стамбул. Таким образом, и президент, и премьер-министр будут одновременно находиться за пределами России, как это произошло 13 ноября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одновременное отсутствие в РФ главы государства и главы правительства допустимым, хоть и нежелательным. Современные технологии позволяют и Путину, и Медведеву выполнять свои обязанности из-за рубежа, пояснил он.

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