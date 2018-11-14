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Ирак договорился с Ираном о поставках продовольствия за газ и нефть

Политика

Багдаду нужно ли добиться разрешения со стороны Вашингтона

Багдад, 14 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  Власти Ирака договорились поставить Ирану продовольствие в обмен на иранский газ, заявили 14 ноября источники в министерстве энергетики арабской республики, сообщает британское агентство Reuters.

По их словам, теперь они добиваются получения одобрения подобного подхода со стороны США, подчеркивая, Багдаду необходимо больше времени для поиска альтернатив.

«Конечный срок в 45 дней, в течение которых необходимо прекратить импорт иранского газа, абсолютно недостаточен для нахождения альтернативного источника», — отметил он.

Напомним, в начале ноября США ввели второй раунд санкций против Ирана, который затрагивает поставки нефти и газа из исламской республики, а также ограничивает его доступ к международной банковской системе.

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Противостояние Ирана и США
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