Глава Южной Кореи рассчитывает на эффект от встречи Трампа и Ким Чен Ына

Сингапур, , 13:25 — REGNUM Южная Корея надеется на положительный эффект от предстоящей новой встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Такое заявление в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялось сегодня, 14 ноября, в Сингапуре, сделал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Он также рассчитывает на положительные результаты в установлении мира на Корейском полуострове от своей встречи с председателем КНДР в Сеуле, пишет РИА Новости.

Мун Чжэ Ин выразил благодарность российскому лидеру за поддержку мирному процессу на Корейском полуострове. В Свою очередь Владимир Путин отметил, что и Россия. и Южная Корея активно работают «на международной арене, в том числе по разрешению главного вопроса, самого чувствительного — по разрешению северокорейской ядерной проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, историческая встреча руководителей США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Её итогом стало совместное заявление лидеров — о готовности Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, с одной стороны, и обязанностях США предоставить в ответ КНДР гарантии безопасности — с другой.

Второй саммит лидеров двух стран, как заявили ранее в Вашингтоне, может состояться в первой декаде января 2019 года, однако место его проведения пока не определено. Однако это точно будут не Соединённые Штаты. Такую возможность пока исключил глава Белого дома. Добавим, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что с оптимизмом ждёт новой встречи с президентом Трампом.