Парламент Швеции не смог избрать премьер-министра страны

Стокгольм, , 13:19 — REGNUM Большинство депутатов парламента Швеции не поддержали кандидатуру председателя Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает в среду, 14 ноября, ТАСС.

По данным агентства, против назначения Кристерссона на вакантный пост выступили сразу 195 депутатов. Поддержали кандидатуру председателя УКП только 154 народных избранника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2018 г. спикер парламента Швеции Андреас Норлен заявил о выдвижении кандидатуры лидера Умеренно-коалиционной партии Швеции Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра страны.

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