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Дамаск: Турция не выполнила Сочинские соглашения

Политика

Остановка политического процесса в Идлибе связана с невыполнением турецкой стороной Сочинских соглашений

Дамаск, 14 ноября 2018, 13:02 — REGNUM  13 ноября в сирийские СМИ распространили информацию о заявлении министра Сирии по делам национального примирения Али Хайдара. Он сказал, что пока преждевременно говорить о процессе примирения в провинции Идлиб, поскольку ситуация в удерживаемом боевиками регионе остается «хрупкой». Данное заявление министр сделал в сирийском парламенте в ходе обсуждения бюджета.

Хайдар обратил внимание, что процесс политического урегулирования в Идлибе остановился, несмотря на то, что военный действия были приостановлены. Министр отметил, что причина в том, что турецкая сторона не выполнила Сочинские соглашения.

Али Хайдар предположил, что Россия не хочет наносить ущерб своим отношениям с Турцией и поэтому ожидает, что Турция все-таки исполнит свою часть договоренностей. В то же время, по словам министра, позиция России заключается в том, что провинция Идлиб должна вернуться под контроль Дамаска, и Москва прилагает к этому все усилия.

Кроме этого. Хайдар сказал, что министерство стремится поддерживать контакты с жителями районов, граничащих с провинциями Латакия, Алеппо и Хама, чтобы заверить местное население в том, что государство отвоюет провинцию, а также узнать больше о ситуации на местах.

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Война в Сирии
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